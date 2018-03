Infomediaire Maroc – A l’occasion de la 6ème édition des Africa CEO Forum Awards, Youssef Chraibi, fondateur et président du groupe Outsourcia, opérateur marocain spécialisé dans les métiers de l’Outsourcing présent au Maroc, en France, au Niger et à Madagascar, a été nominé au prix ‘‘Young CEO of the year’’ aux côtés de 5 autres finalistes.

Pour rappel, chaque année, les Africa CEO Forum Awards distinguent les dirigeants, entreprises et investisseurs dont la stratégie et la performance ont le plus contribué au dynamisme et à la croissance de l’économie africaine au cours de l’année passée.

Les Lauréats seront annoncés lors de la soirée de gala de l’Africa CEO Forum organisée à Abidjan le 26 mars prochain.

