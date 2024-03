L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a présenté ses lettres de créance au président américain, Joe Biden, jeudi 7 mars, marquant ainsi le début officiel de sa mission diplomatique.

Pour rappel, Amrani avait été nommé le 19 octobre dernier par le roi Mohammed VI, ambassadeur du Maroc à Washington.

Il a précédemment occupé la fonction de chargé de mission au Cabinet royal depuis octobre 2013. En juin 2019, il a été nommé ambassadeur auprès de la République de l’Afrique du Sud, de la République du Botswana, de la République du Malawi et du Royaume d’Eswatini.

Honored to present my credentials to HE the President of the United States of America @POTUS, marking the official start of my mission as Amb of His Majesty the King to the #USA. Eager to enhance our historic ties, promote our shared values and advance our strategic partnership. pic.twitter.com/GyN6QwMzAr

— Youssef Amrani (@youamrani) March 7, 2024