L’Ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi et en Eswatini, avec résidence à Pretoria, Youssef Amrani, a présenté, jeudi à Mbabane, ses lettres de créance au Roi d’Eswatini, Mswati III, en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi auprès de ce pays d’Afrique australe.

Dans un discours qu’il a prononcé à cette occasion, le Roi Mswati III a exprimé sa haute reconnaissance, son estime et son respect pour la personne du Roi Mohammed VI pour le soutien continu et hautement apprécié de Rabat envers le Gouvernement, le peuple et la nation d’Eswatini.

Le Roi Mswati III a dans ce sens exprimé ses salutations chaleureuses et fraternelles au Souverain, formulant à l’ambassadeur toute l’amitié et la fraternité portées par le Royaume d’Eswatini au Royaume du Maroc.

Dans son discours à l’adresse de Mswati III, M. Amrani a transmis les salutations les plus cordiales et chaleureuses du Roi Mohammed VI. L’Ambassadeur a réitéré à cette occasion l’attachement et l’engagement indéfectibles du Maroc d’œuvrer au renforcement des liens d’amitié, de coopération et de fraternité qui unissent les deux Royaumes.

Poursuivant dans ce sens, Amrani s’est félicité du degré de maturité de cette relation qui dans sa substance et comme dans sa portée laisse entrevoir des possibilités de coopération élargies tant au niveau politique qu’économique. C’est un renouveau partenarial cimenté d’un respect qui vient confirmer l’excellence d’une relation, a souligné l’ambassadeur, rappelant que le Royaume d’Eswatini a récemment inauguré une Ambassade à Rabat et un Consulat Général à Laâyoune.

Lors d’une audience que lui a accordée le Souverain d’Eswatini, en présence de la ministre des Affaires étrangères, Amrani a précisé que le Maroc et Eswatini partagent de mêmes valeurs, de mêmes préoccupations et de mêmes ambitions africaines, relevant que la prospérité d’un Continent qui émerge dans la paix, la sécurité et le développement constitue le socle fondateur d’une vision que les deux Royaumes ont en partage, d’un engagement qu’ils ont en commun et d’une action qu’ils ont en haute estime.

Et d’ajouter que la convergence politique entre le Maroc et l’Eswatini est structurelle, se félicitant du soutien inconditionnel et continuellement exprimé par Mbabane à l’endroit des intérêts stratégiques du Maroc.

Dans un même élan, l’ambassadeur n’a pas manqué de mettre en exergue la cohérence d’une démarche parfaitement synchronisée entre Rabat et Mbabane pour faire de l’Union Africaine (UA) cet espace d’unité africaine, émancipé de toute emprises idéologiques et parfaitement fidèle dans son action comme dans ses procédures aux exigences d’un respect, d’une solidarité et d’un consensus africains honorés et promus en toutes circonstances.

«Les dérives qu’elles soient celles du langage, des pratiques ou des positions n’ont aucune place dans une organisation qui aspire à fédérer et non à diviser les nations africaines autour d’un projet et donc d’un avenir commun», a-t-il dit, notant que «la politique du fait accompli n’est nul autre que celle d’un dénigrement qui déshonore les valeurs intrinsèquement africaines que sont le dialogue, la justesse, le partage, la concertation et le compromis».

Lors de cette cérémonie solennelle, l’escadron d’honneur a fait raisonner l’hymne national marocain dans toute sa splendeur.