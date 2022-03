La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Section régionale Marrakech-Safi a tenu, mardi à Marrakech, son Assemblée Générale Ordinaire et Élective, au cours de laquelle, il a été procédé à l’élection de Youssef Mouhyi et Hamza El Baroudi, respectivement aux postes de président régional et vice-président régional de cette Section.

Unique binôme candidat aux commandes de la CGEM- Section Marrakech-Safi, Youssef Mouhyi et Hamza El Baroudi ont été élus à l’unanimité au titre du mandat 2022-2024.

Lors de cette AG élective, il a été procédé aussi à l’élection des membres du bureau régional de la CGEM Marrakech-Safi au titre du mandat 2022-2024, à l’approbation du rapport moral de cette instance au titre du mandat 2018-2021, et à l’examen de la situation Financière de la CGEM Marrakech-Safi au titre du même mandat. L’Assemblée Générale a aussi donné quitus plein et entier à la présidence régionale et au bureau régional de la CGEM Marrakech Safi pour leur gestion de l’exercice 2020-2021.