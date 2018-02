Infomédiaire Maroc – Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a annoncé la prise d’une série de mesures ‘‘importantes et urgentes’’ au profit des habitants de la province de Jerada.

Et parmi les mesures prises, le chef du gouvernement a révélé la suspension immédiate de tous les permis d’exploitation minière non conformes aux lois en vigueur, soulignant que cette décision qui a été prise suite aux résultats d’une enquête menée à cet effet, rentrera en vigueur le plus rapidement possible.

El Othmani a également fait savoir qu’une étude relative au secteur minier, déjà lancée, a révélé l’existence d’autres minerais inexploités dans la province, comme le zinc, le plomb et le cuivre.

A la lumière de cette étude, a poursuivi El Othmani, il sera procédé à l’autorisation de l’investissement et de l’exploitation rationnelle et réglementaire de ces minerais existant dans la zone de Jerada, affirmant que cette exploitation sera bénéfique pour les habitants en termes d’emploi et de développement.

