Selon une étude réalisée par le site de voyage Liligo, Marrakech arrive en tête des villes que les Français envisagent de visiter pour les vacances de la Toussaint.

‘‘Les français partent moins en vacances et choisissent des destinations à l’étranger de plus en plus’’ , une tendance qui s’explique principalement par ‘‘le climat capricieux du mois d’octobre’’ mais pas seulement, indique la même source.

De plus, la concurrence que se livre les compagnies aériennes fait drastiquement chuter les prix pour les départs à l’étranger. La cité ocre devance New York et St Denis de La Réunion qui complètent le podium.