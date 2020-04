La Mutuelle agricole marocaine d’assurances (MAMDA) a annoncé le déploiement avec 2 mois d’avance du dispositif d’indemnisation et le paiement des sinistres aux agriculteurs concernés au titre de la campagne agricole 2019-2020, eu égard au contexte particulièrement difficile lié au Covid-19, à la sécheresse et prenant en considération l’arrivée du Ramadan. Considérant la situation exceptionnelle et particulièrement difficile induite par le Covid-29 et la sécheresse, conjuguée à l’arrivée imminente du Ramadan, MAMDA renforce sa mobilisation pour accompagner au plus vite et au mieux les agriculteurs concernés par les sinistres liés à la sécheresse et assurer le versement des indemnisations en avance de plus de deux mois sur le calendrier habituel, indique un communiqué de l’assureur.

Il est à noter que l’indemnisation anticipée des agriculteurs est possible grâce aux nombreux investissements réalisés par MAMDA dans la digitalisation de ses processus depuis plusieurs années, notamment en matière de géolocalisation des parcelles des agriculteurs assurés et de réalisation des expertises dont les rapports sont transmis via une application mobile dédiée.

Ainsi, les agriculteurs assurés, opérant dans les zones déclarées sinistrées au terme d’une évaluation menée conjointement par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et les experts de MAMDA, ont déjà commencé à percevoir leurs indemnisations, fait savoir la même source, qui note que le montant global assuré est de 1,1 milliard de dirhams pour la campagne 2019-2020.