Le département de la Réforme de l’administration a mis en place un guide méthodologique de travail à distance pour les administrations publiques en vue d’assurer la sécurité des fonctionnaires et des usagers dans ces circonstances exceptionnelles liées à la lutte contre la propagation du coronavirus.

Ce guide a été élaboré suite aux deux circulaires du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration n° 1/2020 et 2/2020 respectivement datées du 16 mars et du 1er avril 2020, incitant à la réorganisation du travail dans les administrations publiques, en développant et diversifiant les mécanismes du travail à distance, a relevé le Ministère dans un communiqué.

Le document a pour vocation de regrouper les concepts de travail à distance, ses objectifs et ses différents types, de même qu’il comprend plusieurs directives et bonnes pratiques devant être mises en place par les administration publiques.

Le document réunit également les engagements de l’administration et du fonctionnaire à respecter pour assurer la sécurité du système d’information conformément à la circulaire du Chef du Gouvernement n° 3/2014 pour l’application de la Directive Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information, et de la Note d’information n° 24100304/20 de l’Administration de la Défense Nationale relative aux Recommandations de cybersécurité liées au télétravail, souligne la même source.

En effet, et compte tenu de l’extrême importance du travail à distance, pour assurer la continuité du service public, à la lumière de cette situation délicate que traverse notre pays en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), les administrations publiques sont invitées à veiller à l’application des principes et des normes de ce guide et à respecter les dispositions de la circulaire du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration n° 03/2020 publiée le 15 Avril 2020, relative à l’instauration du télétravail dans les administrations publiques de manière progressive.

Cette initiative intervient dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour assurer la continuité des services publics, tout en préservant la santé et la sécurité des fonctionnaires, des employés et des usagers contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).