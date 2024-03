La présélection de l’opérateur qui aura la charge de la gestion déléguée du Parc zoologique de Aïn Sebaâ à Casablanca, a eu lieu mardi, a annoncé le Conseil municipal de Casablanca.

Affirmant que l’ouverture du Parc Zoologique de Ain Sebaâ avance à grands pas, la même source a indiqué, dans un communiqué, que cette étape annonce le début effectif des démarches nécessaires pour la livraison des équipements complémentaires et l’arrivée des animaux.

Le Conseil municipal de Casablanca a noté que le gestionnaire délégué a pour mission, outre l’entretien du patrimoine animalier, de mettre en œuvre des programmes de conservation, de développement des activités ludiques, de loisirs, d’animation ainsi que le déploiement de programmes de formation et d’éducation relative à l’environnement.

Après l’installation des pensionnaires du zoo, une période d’adaptation sera nécessaire, a-t-on indiqué, ce qui permettra, également, d’effectuer les tests requis de sécurité et de bien-être animal.

Avec une superficie de 13 hectares, dont 10 hectares réservés aux animaux et 3 hectares pour des installations de loisirs, le parc accueillera environ 45 espèces animales, représentant une diversité captivante de la faune mondiale, a fait savoir le Conseil municipal de Casablanca.

Et d’ajouter que le projet comprend désormais trois aires géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, une collection animalière, une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, deux grands espaces de pique-nique, un restaurant, ainsi qu’une boutique et des kiosques.