Le géant marocain des phosphates, OCP, se classe désormais 9e plus grande entreprise africaine en termes de chiffres d’affaires. C’est ce qui ressort du classement annuel du Top 500 africain réalisé par le magazine «Jeune Afrique». Les détails.

C’est l’un des faits marquants majeurs du classement annuel des 500 plus grandes entreprises africaines, publié par nos confrères de «Jeune Afrique»: le géant marocain des phosphates, OCP, fait son entrée dans le Top 10 des premières entreprises africaines en termes de chiffre d’affaires.

La première entreprise du Royaume fait ainsi un bond de deux rangs en une année, puisque, dans l’édition de 2023, il pointait à la 11e place. C’est une consolidation continue pour le mastodonte marocain, sachant que, deux ans plutôt, il était encore classé 15e. L’entrée d’une entreprise marocaine dans la liste des 10 premières entreprises du continent témoigne, encore une fois, de l’importance des champions nationaux dans la dynamique économique de notre continent.

Derrière OCP, la deuxième entreprise basée au Maroc à se retrouver dans ce classement, c’est le Groupe Renault Maroc. La filiale française de l’automobile implantée dans le Royaume se classe à la 29e place africaine, faisant ainsi une très belle entrée dans le Top 500, puisque c’est la première fois que cette entreprise est citée dans ce classement. Le Top 3 marocain est refermé par l’ONEE, qui passe de la 45e à la 42e place africaine en une année. En un mot, ce sont les secteurs des mines, de l’automobile et des énergies qui font émerger les plus grandes entreprises marocaines dans le continent.



Juste après ce trio, on retrouve le Groupe Maroc Telecom, qui a connu un très fort recul puisqu’il passe de la 41e place africaine à la 48e en une année. Se pointant à la 52e place, Afriquia SMDC fait par contre un bond considérable, car il était 77e l’année précédente. Cette progression de son chiffre d’affaires s’explique certainement par un contexte de hausse considérable des prix des hydrocarbures.

D’ailleurs, c’est une tendance assez partagée actuellement au niveau mondial : la plupart des géants des hydrocarbures voient leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices exploser depuis la reprise post-covid, et, surtout, depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine.

Pour Afriquia SMDC, c’est un début de remontée de la pente, car, quelques années auparavant, elle était classée 49e continentale. Toujours dans le secteur des hydrocarbures et des énergies, on retrouve une autre entreprise marocaine basée au Maroc et qui a également fait un bond en avant. Il s’agit de TotalEnergies Maroc, qui passe de la 107e à la 90e place continentale, juste devant Vivo Energy Maroc (91e). Quant à Marjane Holding, on observe une chute de la 98e à la 111e place.

Abdellah Benahmed