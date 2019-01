Infomediaire Maroc – La 1ère édition du Festival « ZoomSanté » aura lieu les 17 et 18 janvier courant au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech sous le thème « l’audiovisuel au service de la santé ».

Organisé conjointement par l’association Arts Visuels et le CHU Mohammed VI sous l’égide du ministère de la Santé et en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication-département de la communication, le festival vise à donner de nouvelles dimensions à l’audiovisuel et à l’image pour servir de source de développement du secteur de la santé.

Premier de son genre à l’échelle nationale, le festival ZoomSanté est une partie intégrante du projet « culture et santé » lancé en 2013 par le CHU Mohammed VI de Marrakech.

Il s’assigne pour objectifs d’investir les caractéristiques de l’audio-visuel dans le secteur de la santé à travers la thérapie par image, la formation pédagogique ou encore pour illustrer les réalisations et le développement que connait ce secteur.

Au programme de cet événement socioculturel des hommages rendus notamment au Secrétaire général du ministère de la santé, Hicham Nejmi, à l’actrice marocaine, Fatima Harrandi (Raouia), au directeur du CHU de Treichville (Côte d’Ivoire), Yao Etienne et au président du Festival Imagesanté (Belgique), Philippe Kolh.

Le festival propose un prix pour le meilleur spot de sensibilisation des sujets ayant trait aux questions de santé. Ils seront filmés dès le démarrage du festival au niveau des services d’endocrinologie et d’onco-Hématologie.

Au programme de ce festival figurent aussi des conférences se rapportant notamment à « la Télémédecine en Afrique : Perspectives et défis » et « La santé et l’audio-visuel : Les aspects et les limites de la relation » en plus de la signature du livre « La culture médicale au cinéma » et la projection du film documentaire « We Can Be Born Again ».

