Infomediaire Maroc – Le Maroc a franchi un nouveau pas en matière de protection des femmes avec l’entrée en vigueur en septembre dernier de la loi contre les violences faites aux femmes, écrit le quotidien espagnol El Pais dans un article d’opinion mis en ligne sur son site web.

Il s’agit d’un phénomène social et l’un des problèmes universels les plus difficiles à éradiquer, note l’éditorialiste, qui cite les chiffres de la dernière enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes, selon lesquels 62,8% des femmes âgées de plus de 18 ans au Maroc auraient subi un acte de violence sous une forme ou une autre au sein du foyer conjugal ou ailleurs.

Afin de faire face à cette réalité complexe, note l’auteur, la loi contre la violence faite aux femmes au Maroc apporte principalement des mesures à caractère pénal, notamment l’interdiction du mariage forcé et du harcèlement sexuel dans les espaces publics.

Le texte définit aussi dans son préambule différents types de violence envers les femmes, en droite ligne avec la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ajoute l’éditorialiste.

De même, la loi propose la création de nouveaux mécanismes d’aide aux victimes comme des cellules de soutien au sein des tribunaux et les départements gouvernementaux de la justice, de la santé et de la jeunesse, explique-t-on.

Le texte stipule également la création d’organes de contrôle et d’évaluation, avec un conseil national et des comités régionaux et locaux, dans le but d’améliorer le soutien aux victimes, relève l’auteur de l’article.

