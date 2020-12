Le directeur général de l’Agence de développement digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani, a annoncé lors d’une interview accordée à l’Agence MAP que son Agence a accéléré la mise en place de solutions digitales permettant la dématérialisation de certaines procédures à savoir d’une part, l’accompagnement des administrations marocaines dans l’adoption du travail à distance et d’autres part, la réduction des échanges physiques de documents et de courriers administratifs susceptibles de présenter un réel facteur de risque de contamination. Il s’agit notamment de 3 solutions suivantes : le Bureau d’ordre digital, le Parapheur électronique et la plateforme « Télé-accueil ».



Ainsi, le nombre d’administrations ayant souscrit aux « bureau d’ordre digital » et « parapheur électronique » est passé de 30 à près de 1000 administrations (collectivités territoriales incluses) en l’espace de 7 mois. En ce qui concerne la plateforme « Télé-accueil », celle-ci a été déployée en faveur de 17 administrations et une moyenne de 40 rendez-vous par jour y sont souscrits.