Mandarin Oriental, Marrakech réinvente son offre de restauration et propose à ses convives à partir du 23 Décembre la livraison à domicile de ses délicieux mets et desserts. Un service de traiteur sur-mesure offrant une expérience complémentaire combinant une carte festive et une cuisine cantonaise savoureuse pour un moment de partage et de convivialité.

Les chefs du Mandarin Oriental, Marrakech proposent une carte de mets et desserts spécialement concoctée pour les fêtes. Une riche sélection de plats succulents incluant : les plateaux de fruits de mer, la poularde fermière, le boeuf Wellington ou encore le carré d’agneau rôti au cumin.

Pour une expérience asiatique, le restaurant Ling Ling revisite la cuisine cantonaise et offre un moment de plaisir culinaire composé de soupe chinoise aigre-douce, salade de poulet croustillant mangue ou alors d’un canard laqué avec ses condiments.

Et pour un moment de gourmandise, Mandarin Oriental, Marrakech propose à ses convives de succomber à sa fameuse bûche de noël : ALMOHADE, signé Yazid Ichemrahen – champion du monde de pâtisserie glacée.

Des délices spécialement imaginés pour surprendre les convives aux palais les plus aiguisés dans l’intimité et le confort de leurs maisons.

Le service de livraison à domicile du Mandarin Oriental, Marrakech est disponible tous les jours de 15H à 20H. Réservation obligatoire.

La livraison à domicile de la bûche de noël est disponible toute la journée sur réservation uniquement.

Le menu complet est disponible directement sur le lien ci-après :

https://bonjourmenu.fr/view/-MPAF2AsZdzcfl8E7LqB