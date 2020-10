Intervenant lors d’une rencontre organisée à l’initiative du Ministère de la Justice en partenariat avec le conseil national de l’ordre des notaires du Maroc, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a mis en exergue l’augmentation continue du nombre de notaires, ayant actuellement atteint les 1 848, ainsi que le grand nombre de transactions et de contrats élaborés (plus de 350 000 par an, selon les statistiques du conseil national de l’ordre des notaires du Maroc).



Le responsable gouvernemental a considéré la profession de notariat en tant que pilier assurant la stabilité des transactions et encourageant l’investissement et le développement économique et social, mettant en relief le rôle du métier pour garantir des preuves judiciaires et assurer une sécurité contractuelle.