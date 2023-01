Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a indiqué, lundi à Rabat, que 100 centres de santé de proximité ont été réhabilités dans différentes régions du Royaume avec l’objectif, à terme, d’achever la réhabilitation de 1.400 centres de santé, dans le cadre de la mise en place du chantier royal de la généralisation de la protection sociale.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite au centre urbain de santé de niveau 1 Al Massira en compagnie du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, du Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, et de la présidente du Conseil communal de la ville de Rabat, Asmaa Rhlalou, le Chef du gouvernement a fait savoir que désormais 100 centre de santé de proximité au Maroc disposent d’espaces d’accueil avancés, avec la perspective d’atteindre 1.400 centres de ce genre.

Et d’ajouter que ces centres de santé de proximité permettent aux médecins de famille d’orienter les patients selon leurs besoins en vue de leur proposer les solutions les appropriées, considérant que la mise en place d’un système de santé intégré permettrait de clarifier le parcours médical du patient et d’assurer une harmonie des interventions médicales depuis les centres de santé de proximité jusqu’au centres hospitaliers universitaires (CHU).

La réhabilitation et équipement desdits centres s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de la protection sociale conformément aux Hautes directives royales, a affirmé Akhannouch, soulignant ses visites en début de journée à des centres de santé à Benslimane et à Mohammedia.

Pour sa part, Khalid Ait Taleb a fait observer, dans une déclaration similaire, que « de nombreux centres de santé de proximité ont commencé à voir le jour, démontrant ainsi que le ministère est sur la bonne voie et travaille pour gagner la confiance des citoyens ».

Selon le ministre, des travaux sont en cours pour préparer et généraliser un système d’information qui permettra aux citoyens d’utiliser le support numérique pour obtenir les services médicaux appropriés, l’activation du dossier médical commun et la poursuite des travaux sur un projet d’exploitation de plates-formes compatibles pour connecter les systèmes d’information et les hôpitaux affiliés au ministère avec une base de données nationale.

Et de rappeler que la réforme du système national de santé repose sur quatre piliers fondamentaux, à savoir, le renforcement des mécanismes de bonne gouvernance, la qualification des ressources humaines, l’amélioration de l’offre de santé et la digitalisation du système de santé, afin d’assurer le suivi régulier du parcours de soins des citoyens à ses différentes étapes.

Le Centre urbain de santé de niveau 1 Al Massira à Rabat, qui a fait peau neuve après sa réhabilitation et équipement, vise à contribuer à une meilleure équité territoriale et sociale dans l’accès des patients aux services de santé.

Les centres de santé réhabilités ont été dotés de moyens et d’équipements biomédicaux modernes et de pointe, ainsi que des ressources humaines nécessaires afin de répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de prestations de santé de base et d’assurer la proximité de ces structures à la population. Ainsi, ces centres de santé contribuent à une meilleure équité territoriale et sociale dans l’accès des patients à des services de santé.