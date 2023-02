Huawei Maroc a annoncé avoir obtenu la certification Top Employer continental 2023 en Afrique, suite à la publication de la liste officielle des Top Employers régionaux 2023 par le Top Employers Institute. « Nous sommes fiers de vous annoncer que Huawei a été certifiée Top Employer continental 2023 en Afrique.

L’entreprise a également remporté le titre au niveau national dans 10 pays, parmi lesquels l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Mali, le Maroc, la République Démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie », a indiqué Huawei Maroc dans un communiqué.

Le Top Employers Institute certifie chaque année les entreprises qui s’engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l’humain.

Le programme Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l’enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion.

Cité dans le communiqué, David Plink, PDG du Top Employers Institute, a affirmé que « les périodes exceptionnelles font ressortir le meilleur des personnes et des organisations ».

« Nous avons été témoins cette année, dans le cadre de notre Programme de Certification Top Employers, des performances exceptionnelles réalisées par les entreprises certifiées Top Employers 2023 », a-t-il fait valoir.

Et d’ajouter que « ces employeurs ont démontré qu’ils se souciaient du développement et du bien-être de leurs collaborateurs. Ils enrichissent ainsi collectivement le monde du travail. Nous sommes fiers d’annoncer et de célébrer les organisations de premier plan qui ont été certifiées Top Employers 2023 ».

Pour sa part, Philippe Wang, Vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, a indiqué que « chez Huawei, l’impact social local est au cœur de notre ambition en Afrique. Sur le continent, notre objectif est d’accélérer la démocratisation des technologies numériques et de facto, de permettre à tout un chacun d’accéder aux services essentiels répondant à leurs principaux besoins ».

« Cela est notamment rendu possible grâce à l’implication de l’ensemble de nos collaborateurs. La certification Top Employer vient ainsi récompenser l’ensemble du travail fourni par nos équipes qui évoluent au sein d’une culture d’entreprise bienveillante. A cet effet, je souhaite particulièrement les remercier pour l’empreinte positive qu’elles développent et renforcent au quotidien », poursuit-il.

Du Yin, Directeur des Ressources Humaines de Huawei Northern Africa a, quant à lui, déclaré que « nous sommes fiers d’avoir à nouveau été certifiés Top Employer en 2023. La politique de ressources humaines que nous mettons en place au sein de Huawei nous permet d’être reconnu comme un employeur de référence pour les talents. Huawei a toujours promu une vision positive, ouverte et inclusive dans le recrutement de ses collaborateurs ».

« Nous sommes constamment à la recherche de talents venus des quatre coins du monde et nous leur proposons le meilleur environnement de travail, ainsi qu’une expérience professionnelle enrichissante, passionnante et épanouissante. Par ailleurs, Huawei offre à ses collaborateurs des opportunités professionnelles à l’international et les encourage à innover sans cesse et ainsi jouer un rôle clé dans le développement socio-économique mondial », a-t-il conclu.