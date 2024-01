Le groupe Alstom a été certifié, pour la première fois, Top Employer pour l’année 2023 au Maroc, par le Top Employers Institute.

Après avoir été récompensé cette année encore comme « Top Employer » pour l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte, le Groupe a également obtenu cette certification pour le Maroc et le Kazakhstan. Alstom a reçu le titre de « Global Top Employer » dans 5 pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie centrale, fait savoir un communiqué du groupe industriel.

« Alstom continue de développer ses efforts d’engagement des employés dans toute la région, en se concentrant sur la construction d’une culture d’entreprise forte qui crée un sentiment d’appartenance et d’utilité parmi ses employés. Le Top Employers Institute a également salué les programmes de développement des carrières et des talents de l’entreprise, qui offrent des possibilités d’apprentissage continu », indique-t-on.

« Alstom promeut également le bien-être, la santé et la sécurité au travail à travers des campagnes et des programmes mis en place par les ressources humaines du groupe, qui améliorent la vie au travail et permettent aux employés d’accomplir leurs tâches quotidiennes dans les meilleures conditions. À travers ces efforts internes, en suivant les meilleures pratiques de l’industrie et en identifiant d’autres domaines nécessitant des améliorations, les certifications seront utilisées pour attirer de nouveaux talents pour les projets futurs », précise le communiqué.