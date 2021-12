L’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) a indiqué, jeudi, que 168 projets aquacoles ont démarré leurs activités cette année dans les différentes régions du Maroc, pour un investissement de 869 millions de dirhams.

Sur 259 conventions de création et d’exploitation de fermes aquacoles publiées au Bulletin officiel au terme de l’année 2021, 168 projets ont démarré l’installation de leurs fermes dans les différentes régions du Royaume pour une production à terme de plus de 80.000 tonnes/an et la création de plus de 2.000 postes d’emplois, a précisé l’ANDA dans un communiqué à l’occasion de la 18ème session de son Conseil d’administration.

Une session, présidée mercredi par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, dont les travaux ont été consacrés à l’examen du bilan des réalisations de l’ANDA au titre de l’exercice 2021 et à la présentation de son plan d’action et son budget prévisionnel pour l’année 2022.