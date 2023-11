Le rideau s’est levé, vendredi soir au Palais des Congrès de la cité ocre, sur la 20e édition du Festival international du film de Marrakech, en présence d’éminentes personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias, du Maroc et de l’étranger.

Simplicité et sobriété étaient les maîtres-mots de la cérémonie d’ouverture, compte tenu de la situation dramatique au Proche-Orient.

Cette édition a débuté par le traditionnel défilé des invités du festival et des stars du cinéma marocain et international qui ont foulé le tapis rouge sous les acclamations du public et les objectifs de photographes représentant différents supports médiatiques marocains et étrangers.

Le public a accueilli la présidente du Jury de la compétition officielle de cette nouvelle édition, l’actrice et productrice américaine oscarisée Jessica Chastain, ainsi que les membres du Jury, à savoir l’actrice iranienne Zar Amir, la comédienne française Camille Cottin, l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, la réalisatrice américaine Dee Rees, le réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh, l’acteur suédois Alexander Skarsgard et l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani.

Par la suite, la 20e édition du Festival international du film de Marrakech a été officiellement déclarée ouverte par Jessica Chastain et les membres du Jury.

La cérémonie d’ouverture de cette édition a été marquée par l’hommage appuyé qui a été rendu au grand acteur danois à la carrière internationale Mads Mikkelsen. Ce dernier a reçu l’Étoile d’Or du Festival des mains au grand acteur américain Willem Dafoe.

Mads Mikkelsen est l’un des rares comédiens contemporains a avoir alterné avec succès les rôles dans les blockbusters hollywoodiens et le cinéma d’auteur européen. Son audace, son charisme et sa capacité à se réinventer avec brio d’un film à l’autre, en ont fait l’un des acteurs les plus fascinants et les plus appréciés de sa génération.

Lors de cette édition, quatorze longs métrages sont en lice pour décrocher « l’Étoile d’Or » dans le cadre de la compétition officielle, dont 8 sont signés par des réalisatrices.

La 20e édition du Festival International du Film de Marrakech fait la part belle au cinéma national avec la présentation cette année d’une sélection de cinq films marocains dans le cadre de la catégorie « Panorama ».

De même, l’étoile d’or de la 20e édition du FIFM sera également attribuée au talentueux et poétique réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi.