Le Technopark d’Essaouira, qui vient conforter les efforts visant à faire éclore des écosystèmes technologiques dans les différentes régions du Maroc et à renforcer les dispositifs d’accompagnement des startups et entreprises digitales, a été inauguré vendredi dans la cité des Alizés.

Cinquième du genre dans le Royaume, cette structure moderne a mobilisé un investissement de près de 20 MDH, avec la mise à disposition d’une structure d’accueil pouvant héberger plus de 70 startups et porteurs de projets dans le digital. Son architecture moderne comprend des espaces de travail flexibles, des salles de formation et des espaces collaboratifs.

Pour la première fois, une offre spécifique est proposée pour les Digital Nomades. Capitalisant sur les atouts de la région en tant que destination alliant nature, histoire et culture, le Technopark d’Essaouira viendra compléter cette palette avec une offre professionnelle dédiée aux startups nomades et adaptée à leurs attentes.

Cette communauté aura non seulement accès à des espaces connectés et équipés, mais bénéficiera d’un écosystème innovant avec une facilitation des mises en relation et collaborations avec des partenaires et startups du réseau Technopark.

Par ailleurs, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, et la directrice générale de MITC, Lamiae Benmakhlouf, ont signé, en marge de cette inauguration, une convention portant sur la mise en oeuvre des programmes d’accompagnement des startups.

Ces programmes d’accompagnement, qui couvrent les étapes du cycle de vie des startups (Pré-incubation, incubation, développement et accélération), s’étalent sur une durée de six ou douze mois, et visent à accompagner quelque 70 startups en 2023 et 1.360 bénéficiaires à l’horizon 2026, répartis sur 7 régions du Royaume.

Le Technopark, avec ses quatre sites déjà opérationnels à Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, ainsi que la Cité de l’Innovation Souss-Massa, a accompagné plus de 3 000 startups innovantes au cours des deux dernières décennies.

La stratégie d’expansion régionale prévoit l’ouverture de trois prochains Technoparks à Fès, Oujda et Tiznit en 2024-2025.