La 2ème Commission nationale des investissements, instituée par la nouvelle Charte de l’Investissement, réunie jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé 19 projets pour 31,5 milliards de dirhams (MMDH) correspondant à la création de 11.742 emplois directs et 9.280 indirects.

Ces projets, qu’ils soient dans le cadre du dispositif de soutien principal ou du dispositif spécifique des projets à caractère stratégique, sont tous portés par des entreprises privées, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Les projets sont dominés par le secteur de la mobilité électrique avec 22,5 MMDH, soit près de 71% des investissements engagés, suivi du secteur des mines avec 13% des investissements projetés et de l’automobile avec 10%, précise la même source.

En termes d’emplois, le secteur de la mobilité électrique est le principal pourvoyeur d’emplois. Les projets relevant de ce secteur prévoient la création de 4.458 emplois directs soit plus de 38% des emplois à créer, alors que les projets prévus dans les secteurs de l’aquaculture, de l’agroalimentaire et de l’automobile représentent respectivement 17%, 11% et 9% des emplois projetés.

Par ailleurs, en application des nouvelles prérogatives de la Commission nationale des investissements et en application des dispositions du décret d’application relatif au dispositif de soutien spécifique aux projets à caractère stratégique, la commission a examiné et attribué le caractère stratégique à 4 projets correspondant à un potentiel d’investissement de 113,8 MMDH, qui devraient permettre la création de 15.720 emplois directs et 99.000 emplois indirects.

Ces projets seront examinés par le Comité technique des projets d’investissement stratégiques (CTPIS), avant leur approbation finale par la Commission nationale des investissements.

Sur le plan sectoriel, les 4 projets pour lesquels le caractère stratégique a été octroyé concernent l’écosystème du véhicule électrique, et notamment la batterie.

Au cours de la réunion, le Chef du gouvernement a relevé que cette 2ème Commission nationale des investissements, tenue moins de deux mois après la première Commission, intervient à un moment particulier, marqué par la dynamique importante que connait le Royaume en matière de développement des investissements et de consécration de l’attractivité de l’économie nationale, en droite ligne des Hautes Orientations Royales, ainsi que par la poursuite de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans ce domaine.

Le Chef du gouvernement a souligné, à cet égard, que les projets approuvés s’inscrivent en cohérence avec les orientations générales du pays en matière d’efficience énergétique et de promotion du transport durable, ajoutant que le gouvernement œuvre pour la consolidation du positionnement du Royaume au niveau de l’économie et des énergies renouvelables.