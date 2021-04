La compagnie aérienne Brussels Airlines annonce, pour l’été, trois nouvelles liaisons au départ de Bruxelles vers Tanger, Nador et Al Hoceima au Maroc.

Ces trois nouveautés marocaines de la compagnie de Star Alliance seront proposées « en coopération avec ML Tours ». Nador et Tanger rejoindront le réseau à partir des 26 et 27 juin respectivement, avec des vols vers Nador les mardis et samedis, et vers Tanger les mercredis et dimanches. Les vols vers Al Hoceima ‘‘pourront exclusivement être réservés via ML Tours’’.