Un montant de 40 millions de dirhams (MDH) a été mobilisé pour le financement d’un programme de recherche-développement, initié dans le cadre de la coopération maroco-allemande au titre de l’année 2021.

A cet égard, un appel d’offres pour financer ce programme a été lancé à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la recherche, l’objectif étant de promouvoir la coopération internationale en matière de recherche scientifique.

Le programme vise à intensifier la coopération entre les chercheurs marocains et allemands et à mieux associer le secteur industriel en vue de valoriser les résultats des recherches dans les deux pays, indique un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, précisant que les projets portent notamment sur des domaines liés à l’eau et l’environnement, aux changements climatiques, à la biodiversité, aux sciences agroalimentaires, aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, aux recherches biomédicales et à l’intelligence artificielle.

En plus de la mobilité des chercheurs, le programme met l’accent sur l’attribution de bourses au profit d’étudiants marocains pour réaliser des thèses de doctorat dans le cadre d’une cotutelle entre les universités marocaines et allemandes, ainsi que sur le soutien logistique aux travaux de recherche.

Le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a précisé que le dernier délai de soumission des projets est fixé au 1er novembre 2020 via le lien “https://ptoutline.eu/app/pmars_2020”, notant que les sites électroniques du ministère “https://www.enssup.gov.ma/” et du Bureau international allemand “https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3139.html” fournissent des informations supplémentaires sur le programme de recherche.