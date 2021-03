Près de 95% des doses de vaccins anti-Covid injectées en Afrique ont été administrées au Maroc, a indiqué ce mardi le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Le Maroc occupe ainsi la première place sur le continent en matière de vaccination contre la pandémie de Covid-19, a précisé Bellefquih qui présentait le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique.

Abordant la campagne nationale de vaccination ciblant tous les citoyens résidant au Maroc, y compris les étrangers en fonction des tranches d’âges et des catégories ciblées, le responsable a relevé que six semaines après le lancement de la campagne par le Roi Mohammed VI, le Royaume a vacciné plus de 4.225.311 de personnes (dose 1) et 1.767.472 personnes (dose 2), soit un total de 5.992.783 doses injectées.

“Ainsi, 1.767.472 citoyens marocains et étrangers ont pu achever leur vaccination dans les meilleures conditions”, a-t-il dit.