La masse monétaire se serait accélérée au premier trimestre 2024, affichant un accroissement de 4,4%, après +3,9% un trimestre auparavant, en glissements annuels, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Le besoin de liquidité des banques se serait remarquablement accentué, à la suite de la hausse de la circulation fiduciaire et de la faible croissance des réserves de change, précise le HCP dans sa note de conjoncture du premier trimestre 2024 et perspectives pour le T2-2024, notant que Bank Al-Maghrib aurait élevé le volume de ses financements aux banques.

Les avoirs officiels de réserve n’auraient augmenté que de 0,5%, malgré l’emprunt obligataire du Trésor opéré en 2023 sur le marché financier international, estime le HCP, soulignant que les créances nettes sur l’administration centrale auraient poursuivi leur baisse, traduisant un désendettement monétaire partiel du Trésor de 1,3%.

Les créances sur l’économie se seraient accélérées au premier trimestre 2024. Leur encours aurait augmenté de 6,5% en glissement annuel, après +5,2% enregistré un trimestre plus tôt.

Cette évolution aurait été attribuable, notamment, à l’amélioration progressive des crédits de trésorerie aux entreprises et à l’accélération des crédits à leur équipement. Bank Al-Maghrib aurait continué de maintenir stable son taux directeur à 3% en mars 2024.

Cette démarche intervient dans une conjoncture de repli des tensions inflationnistes au niveau national.

Les taux d’intérêt sur le marché interbancaire se seraient stabilisés au niveau du taux directeur, élevant leur niveau moyen de 44 points de base, en variation annuelle. Par contre, les taux auraient décru sur le marché des adjudications des bons du Trésor, avec des baisses de 47 points, 57 points et 59 points de base respectivement pour les taux de maturité 1 an, 5 ans et 10 ans. Pour leur part, les taux créditeurs auraient limité leur croissance à 21 points de base en moyenne.

Sur le marché de change, le dirham se serait apprécié de 2,7% et 1,6% respectivement vis-à-vis du dollar américain et de l’euro.