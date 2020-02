Deux bus pédagogiques sillonneront désormais les communes rurales Mfassis, Oulad Azzouz et El Fokra, dans les environs de Khouribga, et toucheront pas moins de 500 élèves, fréquentant 7 écoles de la région.

Ce nouveau concept pédagogique novateur et unique en son genre, dont la gestion a été confiée à la Fondation Sanday, a pour but de lutter contre l’abandon scolaire à travers la mise en place d’un programme complet d’accompagnement et de soutien scolaire, propice à l’amélioration du parcours scolaire des élèves.

Animés par 7 enseignants originaires de Khouribga, lauréats du Centre Khouribga Skills et formés par la fondation Sanady sur les nouvelles méthodes et approches pédagogiques, les bus pédagogiques s’installent à côté des écoles ciblées pour offrir aux élèves une expérience d’apprentissage originale ainsi que des cours de de soutien en langue française et en mathématiques. Précédemment destinés au transport du personnel OCP, ces bus ont été aménagés et dotés d’équipements ultra-modernes et écoresponsables. Les écoliers bénéficieront de cours basés sur les nouvelles méthodes d’apprentissage numérique et bénéficieront d’activités parascolaires récréatives et ludiques.

A l’occasion du lancement de ce programme d’apprentissage itinérant, des rencontres ont été organisées avec les associations des parents d’élèves pour leur faire découvrir ce nouveau concept pédagogique et les impliquer dans le déploiement du programme, et ce en étroite concertation avec le Ministère de l’Education nationale et les directeurs d’écoles.

L’éducation est l’un des axes prioritaires de l’action sociétale de notre Groupe, qui ambitionne de lutter contre l’abandon scolaire, notamment en milieu rural en contribuant à l’amélioration de l’accès à l’apprentissage et à la scolarisation.