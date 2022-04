Abdelilah Laamarti a été désigné nouveau médiateur de l’assurance, succédant ainsi à Mohamed Saidi à compter du 1er mars 2022.

Laamarti a été nommé pour une durée de trois ans renouvelables par décision conjointe de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance sociale (ACAPS) et de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de réassurance (FMSAR), indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par le renforcement du dispositif de médiation en assurances à travers la signature d’une nouvelle charte entre l’ACAPS et la FMSAR, visant l’amélioration de la qualité des services rendus aux assurés, poursuit la même source.

Le médiateur a pour mission de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin aux différends opposant les parties et se rapportant à un contrat d’assurance souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et ce, en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur, rappelle le communiqué.

Ingénieur de formation de l’Ecole Centrale de Paris, Laamarti est titulaire de deux masters en administration des entreprises et en mécanique auprès du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Etats-Unis. Il a démarré sa carrière dans l’assurance en 1994 auprès de la compagnie Alliance Africaine des Assurances. Après un passage chez Atlanta, il a rejoint en 2005 Sanad en qualité de directeur général adjoint puis de directeur général jusqu’à sa retraite en 2020.