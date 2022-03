La Fédération des secteurs bancaire et financier (FSBF) de la CGEM a tenu son Assemblée générale ordinaire et élective (AGOE), le 21 mars 2022. Et à l’issue de cette AGOE, Abdelmounaim Dinia et Ouafae Mriouah ont été élus président et vice-présidente générale de la FSBF pour la période 2022-2024.

L’objectif du mandat 2022-2024 est de promouvoir l’industrie bancaire et financière et sa contribution dans le développement de l’économie.

Le programme de la mandature comprend des actions qui prennent en considération les principales orientations du nouveau modèle de développement, et dont la mise en œuvre sera réalisée en étroite concertation avec l’ensemble des associations professionnelles relevant des secteurs bancaire et financier.