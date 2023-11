Le Conseil d’Administration de Bank Of Africa (BOA) Ghana a nommé Abderrahmane Belbachir en tant que nouveau Directeur général.

« Abderrahmane apporte une riche expérience et un bilan éprouvé dans le secteur bancaire, ce qui en fait un choix excellent pour ce rôle clé », fait-on savoir.

La carrière de Belbachir se caractérise par sa maîtrise de divers aspects de la banque, notamment la Banque de Détail, la gestion des risques, le développement des Affaires et la Stratégie, ajoute-t-on.

Le parcours de Belbachir a débuté à la Banque WAFA au Maroc, où il a rapidement gravi les échelons, passant de directeur d’Agence à directeur Régional. Plus tard, il a été directeur du Réseau d’Attijariwafa bank, supervisant les opérations à Casablanca et en France.

« Les contributions d’Abderrahmane Belbachir étaient peut-être les plus visibles lors de son mandat en tant que directeur général de BOA Rwanda. Pendant sept ans, il a supervisé la transformation de l’Agaseke Micro Finance en une banque commerciale à part entière, établissant une solide présence sur le marché rwandais », rappelle-t-on.

« Son approche proactive et son dévouement ont également joué un rôle crucial dans la création d’un collège de banque au Rwanda, et il a été vice-président de l’Association des Banquiers Rwandais, contribuant ainsi davantage à la croissance et au développement du secteur financier », conclut-on.