Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance ont atteint 12,4 milliards de dirhams (MMDH) au troisième trimestre de 2022 (T3-2022), en hausse de 11,5% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

La branche « Vie » a progressé de 16,3% à 6,42 MMDH et la branche « Non vie » a évolué de 6,8% à 6 MMDH, précise l’ACAPS dans un document sur les statistiques trimestrielles.

Au niveau de la branche « Vie », le segment « Epargne-Supports Dirhams » a affiché une hausse de 22,7% à plus de 5,47 MMDH, celui de « Décès » a progressé de 9%, tandis que le segment « Épargne-support unités de compte » a reculé de 43,3%.

Dans la branche « Non vie », les primes se répartissent notamment sur l’Automobile avec 2,99 MMDH, les Accidents corporels (1,23 MMDH), les accidents du travail et maladies professionnelles (+13,5%) avec 456,7 millions de dirhams (MDH), l’Incendie (311,5 MDH), l’Assistance – crédit – caution (289,0 MDH), RC Générale avec 145,9 MDH, le Transport (197,8 MDH), les évènements catastrophiques (121,7 MDH) et les Risques techniques (53,1 MDH).