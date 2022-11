Les exportations des produits artisanaux ont augmenté de 17% au cours des neuf premiers mois de 2022 en glissement annuel, et de 23% par rapport à l’année 2019, a indiqué, lundi, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. En réponse à une question centrale lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, sur l’intérêt porté aux artisans et aux métiers de l’artisanat, Ammor a souligné, que l’artisanat a connu un essor important depuis la reprise du secteur du tourisme, notant que cette dynamique a eu un impact positif sur les exportations nationales de produits de l’artisanat.

Et d’ajouter que la stratégie du ministère dans le secteur de l’artisanat repose sur deux axes principaux, à savoir la structuration et l’organisation des activités liées à l’artisanat, ainsi que le développement de l’offre en produits artisanaux, leur promotion et leur commercialisation.

S’agissant du premier axe, la ministre a fait savoir que le département a élaboré l’ensemble des décrets d’application de la Loi 50.17 portant réglementation des activités artisanales, qui organise 172 professions de cette industrie de produits et de services, rappelant la mise en place, par le ministère, d’une plateforme électronique permettant aux professionnels de s’inscrire au Registre national de l’artisanat et de s’affilier à la Caisse Nationale de la Sécurité sociale (CNSS).

Le nombre d’inscrits sur la plateforme a atteint actuellement 305.000 professionnels, a fait savoir la ministre, expliquant que ladite plateforme permet également la protection des artisans et des consommateurs qui peuvent s’adresser directement à des professionnels référencés.

Pour ce qui est du second axe lié au développement de l’offre artisanale, sa promotion et sa commercialisation, Ammor a fait observer que le ministère œuvre, au niveau de la production et de l’offre, à promouvoir le système de formation professionnelle et à relever la capacité d’accueil des instituts dédiés de 16.000 à 30.000 places d’ici 2026, ajoutant qu’un programme portant sur la réhabilitation de 64 infrastructures de commercialisation et de production est en cours d’achèvement.

Parallèlement, le département s’engage à développer des partenariats avec divers acteurs visant à promouvoir les produits artisanaux, à travers la mise en œuvre des accords sur la commercialisation électronique via des plateformes spécialisées, a noté la ministre, relevant à cet égard que la deuxième édition de l’opération “Aradei” relative à la commercialisation de produits artisanaux à travers 11 centres commerciaux a été un « grand succès ».

A ce titre, Ammor est revenue sur la participation du Royaume à de nombreux événements internationaux, citant l’exposition “New York Now” aux États-Unis qui a connu la participation de huit femmes marocaines entrepreneures opérant dans le secteur de l’artisanat, auxquelles trois prix ont été décernés, dont le prix du meilleur produit.