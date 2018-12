Infomediaire Maroc – Le 21 décembre 2018, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé deux accords de prêts l’un octroyé par la BAD à hauteur de 79,33 Millions d’Euros, l’autre émanant du fonds chinois Africa Growing Together Fund (AGTF) pour un montant de 43,36 Millions de Dollars US géré par la BAD.

Ces accords ont été signés par Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’ONEE, et Madame Leila MOKADEM, Représentante Résidente de la BAD au Maroc.

Ces prêts concernent un programme de pérennisation et de sécurisation de l’accès à l’eau au Maroc, au profit d’une population globale actuelle de 2,5 millions d’habitants qui atteindra 3,3 millions à l’horizon 2040, constitué des principales composantes suivantes :

Adduction des eaux brutes du barrage « Ghriss » jusqu’à la station de traitement d’Al Hoceima ;

Adduction des eaux brutes du barrage Ibn Battouta à la station de traitement Mharhar/Tanger ;

Renforcement de la production d’eau de la région de Guercif à partir du barrage « Targa Ou Madi » ;

Renforcement de la capacité de traitement pour la région de Beni Mellal;

Renforcement de la production d’eau de la région de Zagora à partir du barrage « Agdez » ;

La collaboration entre l’ONEE et la BAD dans le secteur de l’eau et de l’assainissement liquide, remonte à 1978 avec désormais plusieurs financements totalisant près de 9 Milliards de Dirhams.

Rédaction Infomediaire.