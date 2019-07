Le PDG de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen), Mustapha Bakkoury, s’est entretenu, à New York, avec Alfonso de Alba, l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le sommet sur l’action pour le climat, prévu en septembre prochain.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les actions du Maroc, qui est aujourd’hui en cours de déployer les différents aspects de la vision du Roi Mohammed VI pour le développement durable, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué Bakkoury dans une déclaration.

« Cette vision est actuellement bien identifiée au niveau mondial et c’est justement ce qui intéresse aujourd’hui les décideurs mondiaux au niveau des rencontres et sommets internationaux, dans le sens où le Royaume est déjà passé du stade de la vision à l’application des projets » d’énergies renouvelables, a-t-il relevé. Dans cette perspective, le Maroc est attendu pour participer à certaines initiatives, mais aussi à faire certaines propositions lors du Sommet sur l’action pour le climat, qui se tiendra le 23 septembre prochain à New York à l’initiative du Secrétaire général de l’ONU, a précisé Bakkoury.