BMCE Capital Global Research (BKGR) a réitéré sa recommandation d’alléger le titre Maroc Telecom dans les portefeuilles, avec un cours cible de 88 dirhams, soit un downside de 5,3% comparativement au cours du 28 février dernier.

Dans une note mise-à-jour de son « Equity Flash-Itissalat Al-Maghrib », suite à la publication des résultats 2022 de l’opérateur, les analystes BKGR se sont basés, pour les besoins de l’évaluation du titre, sur la méthode d’actualisation des cash-flows futurs (DCF), tout en intégrant une nouvelle revue à la hausse du taux sans risque 10 ans (de 4,20% à 4,55%). Le modèle DCF fait ainsi ressortir un cours cible de 88, dirhams soit un Downside de 5,3%.

Par ailleurs, et en matière de prévisions et à la lueur des dernières informations disponibles, BKGR a procédé à une revue à la baisse des prévisions de Maroc Telecom pour 2023.

Les analystes tablent ainsi sur CA consolidé en repli de 3,4% à 34,5 milliards de dirhams (MMDH), sous l’effet de la poursuite attendue de la baisse de la part de marché Mobile attribuable principalement à l’impact du recul du pouvoir d’achat conjugué à la réduction des tarifs d’interconnexion mobiles et à la pression concurrentielle notamment avec l’offre data illimitée non disponible chez Maroc Telecom.

Les analystes prévoient également un recul de l’EBITDA Groupe de 3,5% à 17,8 MMDH, accompagnée d’une légère baisse de 0,1 pt de la margeà 51,6%, une ascension du résultat net part du Groupe (RNPG) de 96,4% à 5,4 MMDH compte tenu de la non-récurrence de l’astreinte imposéepar l’ANRT en 2022 et un retour du dividende par action prévisionnel à un niveau plus proche du normatif avec 4,35 dirhams, contre 2,19 en 2021 pour un payout de 70% et un rendement de 4,7% sur la base du cours du 24 février dernier.

Pour sa part, la Guidance du Groupe, souligne BKGR, table pour 2023 sur un chiffre d’affaires stable, un EBITDA stable et un CAPEX d’environ 20% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

En 2024, les analystes s’attendent à une quasi-stagnation du CA consolidé avec une légère baisse de 0,4% à 34,4 MMDH, intégrant une décélération escomptée de l’ARPU au Maroc compte tenu du recours accru aux over-the-top qui devrait être compensée par une bonne tenue de l’activité des filiales MOOV AFRICA.