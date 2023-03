Le Groupe OCP, leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et premier producteur mondial d’engrais phosphatés, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe Fauji, leader sur le marché des engrais au Pakistan, ont procédé ce vendredi 3 mars à Casablanca, à la signature d’un protocole d’accord portant sur le renforcement de leur niveau de coopération.

Cette nouvelle étape dans leur collaboration fructueuse, qui s’étend sur une période de quinze ans, marque une volonté commune de développer des solutions innovantes répondant aux besoins spécifiques des fermiers pakistanais et de contribuer durablement à l’amélioration de leur productivité agricole.

Les partenaires se concentreront sur l’identification des besoins agronomiques spécifiques des sols pakistanais, l’évaluation et le développement des formules d’engrais les plus adaptées pour y répondre et l’optimisation des ressources utilisées dans le processus de fertilisation.

Le projet portera également sur le développement d’une offre de services dédiée aux fermiers visant à augmenter leur rentabilité et à les sensibiliser aux pratiques de la fertilisation raisonnée. Les engrais adaptés sont reconnus pour être plus efficaces, permettant un usage optimal des nutriments et améliorant ainsi la santé des sols. L’accord prévoit également la mise en place d’un montage industriel qui mettra à profit les infrastructures et l’expertise industrielles de chacun des deux groupes.

L’UM6P mobilisera son expertise agronomique et scientifique, ses infrastructures de recherche et d’innovation ainsi que son modèle éprouvé de développement agricole « Al Moutmir », en vue de contribuer à l’adoption par les agriculteurs pakistanais des bonnes pratiques agricoles basées sur la recherche appliquée, l’innovation et les nouvelles technologies.

À cette occasion, Soufyane El Kassi, président directeur général d’OCP Nutricrops, filiale dédiée aux solutions de fertilisation des sols et des plantes a indiqué « Ce partenariat encore plus étroit avec le Groupe Fauji nous permettra d’accélérer notre collaboration pour développer des solutions nouvelles à forte valeur ajoutée et étendre l’offre de services. Cela nous permettra également d’explorer et de mettre en œuvre des modèles économiques innovants pour une création de valeur supplémentaire dans le secteur agricole. »

Ce nouveau protocole d’accord renforce ainsi la volonté d’OCP de poursuivre son engagement pour une sécurité alimentaire mondiale stable et inclusive, en ligne avec sa nouvelle stratégie d’investissement vert, dédiée à l’augmentation de ses capacités de production d’engrais et à la production d’énergies renouvelables, lancée fin 2022.