Une convention cadre de partenariat a été signée, jeudi à Rabat, entre l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) et l’Académie des Femmes pour l’Entrepreneuriat, l’autonomisation et le leadership (AFEAL) Abidjan, en Côte-d’Ivoire.

Paraphée par le président par intérim de l’UM5 de Rabat, Farid El Bacha, et la présidente de l’AFEAL-Abidjan, Désirée Bognini Djomand, cette convention cadre vise à renforcer la coopération entre l’AFEAL et l’UM5 et établir le cadre général de mise en œuvre et les modalités de coopération entre les deux parties, une coopération qui peu être d’ordre scientifique, technique et pédagogique, indique un communiqué de l’UM5 de Rabat.

Le partenariat entre les deux parties porte sur tous les domaines d’intérêt commun, notamment, la formation initiale et continue, l’organisation des séminaires et des colloques et des activités éducatives culturelles et sportives, la recherche scientifique, l’appui à l’orientation sociale, l’accompagnement psychologique, l’insertion professionnelle, l’expertise et l’encadrement.