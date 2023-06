L’activité monétique marocaine globale a connu une belle reprise durant la période du premier trimestre 2023. Ainsi, le volume global de l’activité est en progression remarquable par rapport à la même période en 2022, avec une progression de +16,6 % du nombre d’opérations et de +18,4 % du montant global, grâce en particulier à la très forte reprise de l’activité relative aux cartes étrangères.

L’encours des cartes bancaires émises par les émetteurs marocains reste à un niveau de 19,6 millions de cartes bancaires en circulation, dont plus de 14,6 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact.

L’activité domestique des cartes marocaines poursuit sa progression avec +13,1 % en nombre d’opérations et +13,1 % aussi en montant global. L’activité paiement s’est montrée plus dynamique que l’activité retrait, avec une progression des paiements de +23,8 % en nombre d’opérations et de +22,8 % du montant global, tandis que l’activité retrait a connu une progression de +9,6 % en nombre d’opérations et de +11,9 % en montant global durant la période du premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

L’activité des cartes étrangères a enregistré une très forte hausse durant la période du premier trimestre 2023 avec une progression de +161,7 % en nombre d’opérations et de +165,6 % en montant global par rapport à la même période en 2022.

L’activité des cartes marocaines à l’international a marqué une légère régression avec -0,9 % en nombre d’opérations et une progression significative avec +32,1 % en montant global durant la période du premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

L’activité du paiement via Internet est restée sur un trend fort ascendant avec une progression de +29,8 % du nombre d’opérations et de +32,3 % du montant global durant la période du premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

L’adoption progressive, mais très forte du paiement sans contact se poursuit, on est ainsi passés d’un ratio contactless de 49,7 % en nombre et de 29,3 % en montant durant le premier trimestre 2022 à un taux de 55,6 % en nombre et de 30,1 % en montant durant la même période en 2023.