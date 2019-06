Le ministre irlandais chargé du Commerce, Pat Breen, a annoncé que la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus prévoit de lancer des vols à destination des villes de Marrakech et Agadir, notant que ces liaisons vont contribuer au développement du tourisme national et permettront de créer des liens économiques entre les deux pays.

Par ailleurs, le ministre Irlandais a indiqué que l’Agence de Développement économique de l’Etat irlandais « Enterprise Ireland » souhaite organiser un forum économique pour accueillir les communautés des affaires irlandaise et marocaine en vue de présenter les opportunités des uns et des autres et sceller des partenariats.