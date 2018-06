Infomédiaire Maroc – L’engagement fort du Maroc en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable et son leadership aux niveaux régional et international en matière d’énergies renouvelables ont été mis en avant, samedi, à Paris à l’occasion d’un voyage-immersion dans le riche patrimoine naturel et culturel marocain, organisé par la Fondation française GoodPlanet.

En consacrant ce voyage de 2 jours au Maroc en plein cœur du domaine Longchamp, 1er lieu dédié à l’écologie et à la solidarité dans la région parisienne, la Fondation GoodPlanet, active en matière d’écologie et de protection de l’environnement, rend hommage aussi à la diversité et la richesse du patrimoine du Royaume, a affirmé le producteur et président de cette institution, Yann Arthus-Bertrand, qui a produit récemment le magnifique documentaire ‘‘Le Maroc vu du ciel’’.

Rédaction Infomédiaire