La compagnie espagnole Air Europa, filiale de transport aérien du groupe Globalia, inaugurera le 1er juin prochain sa nouvelle liaison aérienne entre les villes de Madrid et Casablanca. Cette nouvelle ligne sera opérée par des avions de type Embraer 195 d’une capacité de 120 passagers, à raison de quatre fréquences hebdomadaires en juin et de cinq fréquences par semaine durant les mois de juillet et août, indique Air Europa dans un communiqué.

Et à partir de septembre prochain, cette liaison entre les aéroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas et Mohammed V de Casablanca sera assurée avec une fréquence de deux vols hebdomadaires.

Air Europa a annoncé, en outre, le renforcement de son offre sur la ligne Madrid-Marrakech opérée depuis 2017, en portant à un vol quotidien, à partir du 1er juin 2019 et durant la période estivale, ses fréquences assurées chaque semaine entre la capitale espagnole et la ville ocre au lieu de quatre actuellement.