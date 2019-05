L’ambassade du Maroc en Thaïlande s’est illustrée, lundi soir à Bangkok, lors de la célébration de l’ »Africa Day » où le Royaume s’est distingué en maître de cérémonie de cette rencontre qui a réuni dans une ambiance conviviale le corps diplomatique africain accrédité en Thaïlande et une pléiade de hautes personnalités thaïlandaises de divers horizons.

Cette cérémonie haute en couleurs avec un véritable festival de l’art culinaire africain où le stand marocain ravit la vedette comme à l’accoutumée, a été co-présidée par le ministre thaïlandais des affaires étrangères, Don Pramudwinai, en présence des ambassadeurs et membres du corps diplomatique des pays africains, de hauts responsables thaïlandais des Affaires étrangères et de divers établissements, des représentants d’organisations internationales, et des personnalités des milieux de la politique, de l’économie, des affaires et des médias.