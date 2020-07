American Airlines, l’une des plus grandes compagnies aériennes aux Etats-Unis, a menacé d’annuler ses commandes du Boeing 737 Max, dont les exemplaires sont cloués au sol depuis l’année dernière après deux accidents meurtriers, citant des difficultés à financer l’achat de ces appareils, croit savoir ce vendredi le Wall Street Journal.

Le journal, qui cite des sources proches du dossier, précise que la compagnie aérienne basée à Fort Worth, au Texas, a du mal à obtenir un financement pour les 17 appareils 737 Max que Boeing devrait lui livrer cette année. La pandémie du coronavirus a entraîné une forte baisse de la demande des voyages en avion et engendré de grandes difficultés financières pour les compagnies aériennes mondiales, dont de nombreuses n’ont plus les moyens de payer les commandes d’avions dont elles n’ont plus besoin.

Selon la publication, les dirigeants d’American Airlines auraient déclaré dernièrement à leurs homologues de Boeing qu’ils ne disposaient pas de financement suffisant pour certaines de leurs commandes du 737 MAX et qu’ils comptent les annuler à moins que Boeing ne puisse les aider à obtenir un financement.

Les compagnies aériennes et les constructeurs aéronautiques s’agitent souvent lors de telles négociations, mais la tension entre American Airlines et Boeing marque un tournant dans la saga du 737 MAX.

American Airlines avait fait pression pour un nouvel avion à faible consommation de carburant en 2011, ce qui a poussé Boeing à développer le MAX, une version mise à jour de son best-seller 737 vieux de plusieurs décennies, plutôt qu’un nouvel avion monocouloir.

Pour le Wall Street Journal, un des scénarios possibles pour désamorcer la situation serait que la branche de financement de Boeing achète les appareils et les louent à American Airlines, pour éventuellement les vendre à des sociétés de leasing.