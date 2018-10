Infomédiaire Maroc – La promotion du développement des services aériens a été au centre d’entretiens, jeudi à Santiago, entre le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, et la ministre chilienne des Transports et des Télécommunications, Gloria Hutt, couronnés par la signature d’une déclaration d’intention dans ce sens entre les départements ministériels.

Cette déclaration d’intention, signée par Sajid et Hutt en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza Elghali, porte sur la négociation d’un accord en vue de la création et l’exploitation de services aériens entre le Maroc et le Chili.

Ces négociations établiront les modalités permettant aux compagnies aériennes des deux pays d’effectuer des vols aériens commerciaux vers les territoires et espaces aériens du Maroc et du Chili.

Cet accord obéit à la volonté et à l’objectif commun de renforcer les liens d’amitié entre le Maroc et le Chili et prône la promotion d’un développement durable des services aériens, en plus de contribuer au progrès de l’aviation civile internationale.

Dans une déclaration à la presse suite à ces entretiens, Sajid a affirmé que cette déclaration d’intention à pour objectif la mise en place de vols commerciaux directs entre le Maroc et le Chili.

Et de préciser qu’une fois signé, ce nouvel accord s’ajoutera à celui déjà signé avec le Brésil et qui a permis la mise en place de la ligne directe Casablanca-Rio de Janeiro-Sao Paolo.

Cette déclaration d’intention signée reflète également la solidité et profondeur des liens d’amitiés et de coopération entre le Maroc et le Chili et vient en amont avec le mémorandum d’entente sur la coopération en matière de tourisme entre les deux pays.

