Infomédiaire Maroc – Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, et le ministre de l’Économie, du Développement et du Tourisme du Chili, José Ramón Valente, ont signé, mercredi à Santiago du Chili, un mémorandum d’entente sur la coopération en matière de tourisme entre le Royaume du Maroc et la République du Chili.

Ce mémorandum d’entente, signé par les deux ministres dans la Résidence du Maroc à Santiago en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc au Chili Kenza Elghali, porte sur la promotion et le renforcement des échanges touristiques entre les deux pays à travers le développement de l’échange des informations dans plusieurs domaines dont l’organisation administrative, les plans de développement et de promotion du tourisme, les avantages et les efforts de promotion des investissements touristiques, les systèmes de formation à tous les niveaux et l’échange de documentation et de législation portant sur la régularisation du secteur du tourisme.

A travers cet accord, le Maroc et le Chili s’engagent également à encourager les agents de tourisme et les tours opérateurs à programmer mutuellement les destinations touristiques des deux pays, participer aux expositions et rencontres touristiques organisées dans les deux pays, encourager les hommes d’affaires et investisseurs des deux pays à lancer des projets touristiques et organiser des rencontres annuelles afin de promouvoir les opportunités d’investissement.

Il s’agit également d’échanger les expériences en matière de formation et d’enseignement au sein des instituts spécialisés en tourisme et d’établir un échange des visites de terrain afin de promouvoir le tourisme durable et les études en la matière pour accompagner les PME œuvrant dans le domaine.

Le Maroc et le Chili échangeront également leurs consultations et opinions et coordonneront leurs positions au niveau international notamment auprès des instances mondiales spécialisées.

Ces engagements seront suivis par une commission mixte qui se réunira de manière périodique dans chacun des deux pays afin d’étudier et de mettre en place les mesures adéquates aidant à la réalisation des objectifs de ce mémorandum d’entente.

Dans une déclaration, Valente a indiqué que cet accord vise en premier à renforcer la coopération entre le Chili et le Maroc dans le domaine du tourisme, affirmant qu’avec ses 11 millions de visiteurs par an, le Maroc est un grand et merveilleux pays touristique que les Chiliens aimeraient certainement visiter.

« Il s’agit d’un accord que nous avons signé avec un pays ami afin de faire croitre le flux de touristes entre les deux pays et renforcer davantage les liens qui unissent le Chili au Maroc », a-t-il ajouté.

De son côté, Sajid a relevé, dans une déclaration aux médias, que cet accord permettra de renforcer l’échange des expériences entre le Maroc et le Chili, faisant observer que la qualité des relations entre les deux pays impose de promouvoir davantage leurs relations économiques notamment en matière de tourisme.

Actuellement en visite de travail à Santiago du Chili, Sajid est accompagné d’une importante délégation comptant notamment Abdallah Adnani, directeur général de la Maison de l’Artisan et Tarik Talibi, directeur du Transport aérien.

Le ministre aura plusieurs activités au Chili dont des rencontres avec des responsables chiliens et l’inauguration de la Semaine marocaine de l’Artisanat à Santiago du Chili.

