Infomédiaire Maroc – L’académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC), vient d’obtenir la certification ISO 9001 version 2015 pour la qualité de ses formations, conformes aux normes internationales.

Cette certification a fait l’objet, d’un contrôle minutieux au terme duquel il a été considéré que le cursus technique et scientifique offert par l’académie répond largement aux normes internationales, indique un communiqué de l’AIAC.

Par cette distinction, l’AIAC est devenue un Centre de Formation Régional d’Excellence (RTCE) par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), en reconnaissance des efforts déployés dans les domaines de la formation, la recherche, le développement et les prestations de services dans les secteurs de l’aviation civile et de l’exploitation aéroportuaire ainsi que dans les domaines connexes.

Elle vient aussi renforcer de manière assez forte le positionnement international de l’Académie dans les métiers de l’aviation civile et récompenser un travail effectué depuis quelque temps au niveau de l’AIAC dans les domaines liés au transport aérien, la sureté, la sécurité et la navigation aérienne.

La Certification ISO 9001 version 2015, permettra de qualifier l’Académie pour adhérer à une plus large évaluation qu’elle subira au cours de cet exercice de la part de l’OACI dans le but de préserver les autres autorisations internationales relatives à la certification ISO de manière générale, puisque l’Académie constitue un pôle scientifique et un centre régional de renom dans le nord et l’ouest de l’Afrique.

Rédaction Infomédiaire