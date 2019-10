Le Bureau central de la statistique d’Israël a publié un nouveau rapport sur le nombre de juifs vivant dans divers pays du monde, et ce à l’occasion du Nouvel an juif 5780, célébré dimanche 29 septembre. On apprend ainsi que 2 000 juifs vivent au Maroc.

Les statistiques montrent aussi qu’il y a environ 14,8 millions de juifs dans le monde, un nombre qui a légèrement augmenté par rapport à 2018, année où ils n’étaient que 14,7 million, dont la majorité vivent aux Etats-Unis (5,7 millions).