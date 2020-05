Transavia, compagnie aérienne à bas prix du groupe Air France-KLM, a annoncé, vendredi, une reprise progressive de ses liaisons au départ de l’Hexagone à partir du 15 juin, avec un programme de vols restreint et “adapté aux conditions sanitaires actuelles” dictées par l’épidémie du nouveau coronavirus.

“Suite à l’évolution de la situation sanitaire et aux décisions des autorités françaises et européennes, Transavia va reprendre ses vols à partir du 15 Juin”, annonce la compagnie low-cost sur son site internet, précisant que la reprise des vols se fera de « manière très progressive et adaptée aux conditions sanitaires et de circulation entre les pays ».

Dans le détail, la compagnie prévoit de reprendre ses vols au départ de Lyon-Saint Exupéry et de Nantes Atlantique dès le 15 juin et à partir du 26 juin depuis Paris-Orly et Montpellier.

Cette reprise est conditionnée toutefois à la levée des restrictions aux frontières européennes qui pourrait intervenir le 15 juin. Dans ce cas, Transavia entamera à partir de cette date ses premières liaisons vers le Portugal depuis Lyon et Nantes avec des vols vers Faro, Lisbonne et Porto.

“A partir du 26 juin, de nouvelles destinations seront proposées aux passagers vers le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, les Pays-Bas, la Croatie, l’Irlande et l’Islande”, précise la compagnie qui atteindra alors 25% de son programme de vols.

De nouvelles destinations seront proposées et certaines fréquences seront renforcées en fonction de la levée des restrictions mises en place par les pays et de la demande des passagers, notamment pour les voyages à motifs familiaux, ajoute la compagnie.

Pour réussir cette reprise, la compagnie aérienne affirme qu’elle va mettre en place une série de règles sanitaires qui prévoient entre autres le port du masque obligatoire pour les passagers et le personnel, la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’enregistrement et dans l’avion, et le nettoyage et la désinfection des cabines tous les soirs.