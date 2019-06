La compagnie aérienne Turkish Airlines inaugure ce lundi une nouvelle liaison entre Antalya et Casablanca, sa deuxième vers la ville marocaine. A partir de ce 10 juin 2019, la compagnie nationale turque propose deux vols par semaine entre Antalya et l’aéroport de Casablanca-Mohammed V, opérés en Boeing 737-800 bi-classe, rapporte Air Journal. Les départs sont programmés lundi et vendredi à 19h30 pour arriver à 22h50, les vols retour quittant le Maroc à 23h45 pour se poser le lendemain à 6h25.

Turkish Airlines est sans concurrence sur cette route, sa deuxième vers Casablanca après celle au départ d’Istanbul, proposée tous les jours en 777-300ER en partage de codes avec Royal Air Maroc (en 787-9) ; elle dessert également Marrakech au départ de sa base.

Pour rappel, l’aéroport Mohammed V accueillera en juillet une autre nouveauté en provenance de Turquie, avec les vols de la low cost Pegasus Airlines en provenance d’Istanbul-Sabiha Gokcen (les deux villes sont également reliées par Air Arabia Maroc et Corendon Airlines).