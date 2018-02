Infomédiaire Maroc – Les gouvernements marocain et indien prévoient d’ouvrir prochainement une ligne aérienne directe entre Casablanca et New Delhi, et ce pour consolider le partenariat entre les 2 pays dans les domaines du tourisme, du commerce et des affaires.

« Les 2 gouvernements et les 2 compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air India sont en cours de finaliser un accord pour lancer ces dessertes aériennes en 2018 », a indiqué une source diplomatique citée par Le360, ajoutant que « cette ouverture dans les prochains mois sera assurée par 2 vols hebdomadaires de la RAM et Air India ».

A noter que, toujours selon la même source, le gouvernement indien a déjà donné son agrément pour l’ouverture de ce bureau. A suivre !

Rédaction Infomédiaire